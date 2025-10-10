Скидки
Иран — Россия. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Глебов: раньше мог поесть пельмешки, пирожочки и сосисочки в тесте. Карпин всё изменил

Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник сборной России и московского «Динамо» Данил Глебов ответил на вопросы о своём питании. Он признался, что работа под руководством тренера Валерия Карпина кардинально изменила его подход к пище.

— Как работа с Карпиным изменила ваш подход к питанию?
— До него мог и пельмешки поесть, и пирожочки, и сосисочки в тесте. Питание было, так скажем, не спортсмена. Он изменил всё. Привычки, питание совсем другое. Мучное и сладкое — можно, но не каждый день и не вёдрами.

— Говорили, что изредка можете выпить бокал вина. Разбираетесь в винах?
— Нет. Какое есть, такого бокальчик и могу выпить.

— Кружка пива или бокал вина?
— Бокал пива.

— А какой рацион в сборной?
— Минимум соусов, минимум мучного, минимум выпечки. Рис, гречка, курица, рыба, мясо. Большой акцент на фруктах, овощах, той же капусте, — приводит слова Глебова «РБ Спорт».

