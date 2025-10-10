«Мне комфортно в «Ахмате». Лечи Садулаев — о сорвавшемся переходе в ЦСКА

Полузащитник грозненского «Ахмата» Лечи Садулаев высказался о своём несостоявшемся переходе в московский ЦСКА минувшим летом.

— Летом вы были близки к переходу в ЦСКА. Почему не сложилось?

— Да, переговоры были, но клубы не смогли договориться. Всех деталей я не знаю, главное, что мне комфортно в «Ахмате», — приводит слова Садулаева «Матч ТВ».

Садулаеву 25 лет, он является воспитанником «Ахмата». В нынешнем сезоне полузащитник провёл 15 матчей во всех турнирах, забил один гол и сделал две результативные передачи. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Садулаева в € 3,5 млн.