«Оренбург» объявил о назначении нового главного тренера

«Оренбург» на своём официальном сайте объявил о назначении нового главного тренера. Должность занял экс-наставник челнинского «КАМАЗа» Ильдар Ахметзянов.

«Ильдар Раушанович, добро пожаловать!» — написала клубная пресс-служба.

Фото: ФК Оренбург

Ахметзянову 41 год, он работал в «КАМАЗе» с 2017 года. За это время он был тренером, старшим тренером, тренером по физической подготовке, исполняющим обязанности главного тренера. На полноценной основе он возглавил команду из Набережных Челнов в июле 2024 года после получения лицензии категории UEFA Pro.

«Оренбург» занимает 14-е место в таблице Мир РПЛ, набрав семь очков в 11 турах. 5 октября после поражения от «Ростова» (0:1) команду покинул главный тренер Владимир Слишкович.