«Локомотив» планирует продлить контракт с Галактионовым и руководством клуба

«Локомотив» планирует продлить контракт с главным тренером Михаилом Галактионовым и руководством клуба. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«С большой долей вероятности это случится на совете директоров клуба, который пройдёт в декабре после матча с «Сочи». Сейчас у генерального директора Владимира Леонченко и спортивного блока контракты заканчиваются в декабре, у Михаила Галактионова следующим летом.

Руководители РЖД положительно оценивают работу главного тренера по причине высокого места в текущем сезоне и русского костяка. Трансферным балансом в руководстве РЖД тоже довольны», — добавил источник «Чемпионата».