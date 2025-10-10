Скидки
Главная Футбол Новости

Капитан сборной России выведет команду на игру с Ираном в специальной капитанской повязке
Комментарии

Пресс-служба сборной России в телеграм-канале сообщила, что капитан национальной команды выведет футболистов на товарищескую игру с Ираном в специальной капитанской повязке, посвящённой Году защитника Отечества.

Фото: Телеграм-канал сборной России по футболу

Фото: Телеграм-канал сборной России по футболу

Матч Россия — Иран пройдёт сегодня, 10 октября, на стадионе «Волгоград Арена». В качестве главного арбитра выступит Никола Дабанович из Черногории. Стартовый свисток раздастся в 20:00 мск.

В последних трёх матчах сборная России одержала две победы и один раз сыграла вничью. Так, россияне с одинаковым счётом 4:1 обыграли Катар и Беларусь, а игру с Иорданией завершили без забитых мячей — 0:0. Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА с конца февраля 2022 года.

