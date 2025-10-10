Юрий Белоус: у Карпина конфликт интересов между «Динамо» и сборной России

Экс‑президент футбольного клуба «Москва» Юрий Белоус считает, что у Валерия Карпина может возникать конфликт интересов на фоне совмещения должностей главного тренера в «Динамо» и сборной России.

«Московское «Динамо» огорчает по двум причинам. С одной стороны, у тренера национальной команды не очень получается с крепким клубом, и он не до конца реализует потенциал «Динамо». С другой стороны, мы не можем оценивать уровень сборной России, хотя в ближайшие паузы у нас будут очень сильные соперники. Одно дело, когда ты работаешь в «Ростове», где никто задач не ставит. Команда в середине таблицы, и все счастливы. Другое дело, когда ты возглавляешь «Динамо» с сильным составом и с таким стадионом.

Мне кажется, что на каком-то этапе у Карпина есть конфликт интересов между клубом и сборной. Если бы он не был тренером сборной, брал бы он футболистов, которые перешли из «Ростова» в «Динамо»? Очень сомневаюсь. В «Динамо» должны приходить игроки не по остаточному принципу, и чтобы они были под взглядом тренера сборной, а более интересные футболисты», — сказал Белоус в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.