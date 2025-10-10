Радченко — об Иране: это совсем другой соперник по статусу для сборной России

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко высказался в преддверии товарищеского матча между сборными России и Ирана, который пройдёт сегодня, 10 октября.

«Нужно смотреть, в каком составе выйдет Иран на матч с Россией. Наверное, иранцы во встрече со сборной России будут ставить какие-то определённые задачи и пробовать новые сочетания игроков в составе. Мне кажется, что сборная России сегодня выиграет, потому что все наши футболисты набрали хорошие кондиции и находятся в оптимальной форме благодаря РПЛ.

Понятно, что это неофициальный матч, поэтому каждый тренерский штаб ставит перед собой цели, посмотрев футболистов. Во время отборочных времени уже не будет. Я соглашусь с Валерием Георгиевичем, который сказал про Иран: «Это же не Куба». Иран намного сильнее и участвует в престижных соревнованиях, как чемпионат мира. Это совсем другой соперник по статусу», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.