Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Иран — Россия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Радченко — об Иране: это совсем другой соперник по статусу для сборной России

Радченко — об Иране: это совсем другой соперник по статусу для сборной России
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко высказался в преддверии товарищеского матча между сборными России и Ирана, который пройдёт сегодня, 10 октября.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Иран
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Нужно смотреть, в каком составе выйдет Иран на матч с Россией. Наверное, иранцы во встрече со сборной России будут ставить какие-то определённые задачи и пробовать новые сочетания игроков в составе. Мне кажется, что сборная России сегодня выиграет, потому что все наши футболисты набрали хорошие кондиции и находятся в оптимальной форме благодаря РПЛ.

Понятно, что это неофициальный матч, поэтому каждый тренерский штаб ставит перед собой цели, посмотрев футболистов. Во время отборочных времени уже не будет. Я соглашусь с Валерием Георгиевичем, который сказал про Иран: «Это же не Куба». Иран намного сильнее и участвует в престижных соревнованиях, как чемпионат мира. Это совсем другой соперник по статусу», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Россия против Ирана, сборная Аргентины и Месси: экспресс на футбол
Россия против Ирана, сборная Аргентины и Месси: экспресс на футбол
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android