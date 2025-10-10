Скидки
Иран — Россия. Прямая трансляция
Златан Ибрагимович озвучил долгосрочные цели «Милана»

Комментарии

Бывший звёздный нападающий, а ныне старший советник футбольного «Милана» Златан Ибрагимович озвучил долгосрочную цель итальянского клуба.

«ДНК «Милана» — это победы, особенно на европейской арене, и мы намерены туда вернуться. Никто не хочет менять «Милан», его культуру и традиции. Во многом потому, что существует негласное правило: никто не может изменить «Милан», зато «Милан» может изменить вас. Здесь, в этом клубе, все чувствуют вкус победы. И все, от повара до агронома, хотят сделать всё возможное, чтобы добиться поставленных целей», — приводит слова Ибрагимовича La Gazzetta dello Sport.

По состоянию на сегодняшний день «Милан» занимает третье место в турнирной таблице Серии А, набрав 13 очков.

