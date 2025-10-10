Радченко: неприятно смотреть на то, что происходит со «Спартаком» в последние годы

Известный российский экс-футболист Дмитрий Радченко высказался о ситуации в московском «Спартаке».

«Что касается возможной отставки Станковича, мы не знаем всех нюансов, но вокруг него идёт много разговоров. Эти разговоры ведутся ещё с прошлого сезона, и, к сожалению, мало что меняется. Однако в «Спартаке» произошли изменения в руководстве, поэтому будут приняты какие-то решения относительно тренера. Ведь я не вижу больших изменений у «Спартака» по сравнению с прошлым годом.

Нестабильность в руководстве и на посту главного тренера ухудшает положение «Спартака», и это длится очень долгое время. Мне неприятно на это смотреть, потому что «Спартак» — не чужая для меня команда. В этом клубе я играл и впервые надел золотые медали чемпионата России. Мне неприятно смотреть на то, что происходит со «Спартаком» в последние годы», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.