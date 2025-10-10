«Это просто заголовок красивый». Кисляк — о слухах об интересе со стороны Моуринью

Полузащитник ПФК ЦСКА и сборной России по футболу Матвей Кисляк отреагировал на информацию, что его кандидатура интересна главному тренеру «Бенфики» Жозе Моуринью.

— Моуринью? Столько вбросов было. Не очень такая правильная информация, что Моуринью. Может быть, да, там был какой-то интерес от «Фенербахче», но чтобы сам Моуринью меня хотел, это просто как заголовок красивый, там, сказать, сам Моуринью хочет. Вряд ли, что Моуринью сказал, мне возьмите его.

— А ты хотел бы с ним поработать?

— Тренер очень хороший, безусловно, мне кажется, любой человек хотел бы поработать с Моуринью, — сказал Кисляк в выпуске YouTube-канала Nobel.