Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Иран — Россия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матвей Кисляк объяснил, почему не перешёл из ЦСКА в «Фенербахче»

Матвей Кисляк объяснил, почему не перешёл из ЦСКА в «Фенербахче»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник ПФК ЦСКА и сборной России по футболу Матвей Кисляк рассказал, почему не перешёл в «Фенербахче». Минувшим летом СМИ сообщали, что турецкий клуб хотел приобрести молодого полузащитника армейцев.

— Почему не сложилось с «Фенербахче»? Ты получил предложение?
— Ну да, было предложение. Ну, там была та сумма, которая не устроила ЦСКА.

— А когда пишут в прессе, что ЦСКА за тебя хочет € 35 млн, как ты реагируешь?
— С одной стороны, это значит, что ЦСКА меня ценит, но, с другой стороны, понятно, мои мысли, наверное, адекватны, и я думаю, это просто, чтобы как бы отогнать…

— Ненужных [претендентов].
— Да, ненужных, которые [делают предложение] просто ради прокатит, не прокатит. А если будет конкретный интерес и конкретно выйдут на ЦСКА, хороший клуб, потому что мы это с ЦСКА тоже обсуждали, и [будет] хорошее предложение для ЦСКА, там не будет такого, что [потребуют за меня] € 60 млн, — сказал Кисляк в выпуске YouTube-канала Nobel.

Материалы по теме
«Это просто заголовок красивый». Кисляк — о слухах об интересе со стороны Моуринью
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android