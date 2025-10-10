Матвей Кисляк объяснил, почему не перешёл из ЦСКА в «Фенербахче»

Полузащитник ПФК ЦСКА и сборной России по футболу Матвей Кисляк рассказал, почему не перешёл в «Фенербахче». Минувшим летом СМИ сообщали, что турецкий клуб хотел приобрести молодого полузащитника армейцев.

— Почему не сложилось с «Фенербахче»? Ты получил предложение?

— Ну да, было предложение. Ну, там была та сумма, которая не устроила ЦСКА.

— А когда пишут в прессе, что ЦСКА за тебя хочет € 35 млн, как ты реагируешь?

— С одной стороны, это значит, что ЦСКА меня ценит, но, с другой стороны, понятно, мои мысли, наверное, адекватны, и я думаю, это просто, чтобы как бы отогнать…

— Ненужных [претендентов].

— Да, ненужных, которые [делают предложение] просто ради прокатит, не прокатит. А если будет конкретный интерес и конкретно выйдут на ЦСКА, хороший клуб, потому что мы это с ЦСКА тоже обсуждали, и [будет] хорошее предложение для ЦСКА, там не будет такого, что [потребуют за меня] € 60 млн, — сказал Кисляк в выпуске YouTube-канала Nobel.