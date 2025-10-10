Скидки
Дмитрий Радченко назвал слухами новости о желании Жерсона покинуть «Зенит»

Российский экс-футболист Дмитрий Радченко отреагировал на новости о желании бразильского полузащитника Жерсона покинуть «Зенит». Он считает, что эти инфоповоды — не более чем слухи.

«Мне кажется, что все новости вокруг Жерсона находятся на уровне слухов. За этого футболиста «Зенит» заплатил большую сумму денег. Но я не могу оценить, провален ли этот трансфер или нет. Мы его видели очень мало в игре за «Зенит», и он находился не в оптимальном состоянии, а сейчас и вовсе травмирован. Хотелось бы посмотреть на него, когда он будет готов на все 100%», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

