Иран — Россия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Футбол Новости

Футболисты «Ротора» посетят матч сборных России и Ирана

Главный тренер волгоградского «Ротора» Денис Бояринцев рассказал, что все футболисты команды посетят товарищеский матч между сборными России и Ирана, который пройдёт сегодня, 10 октября, на стадионе «Волгоград Арена». В качестве главного арбитра выступит Никола Дабанович из Черногории. Стартовый свисток раздастся в 20:00 мск.

«Все футболисты «Ротора» получили возможность всей командой сходить на матч, но это не будет какой-то обязаловкой — всё по желанию. Ребята могут взять с собой родственников, жён, детей и пойти на матч. Думаю, они наверняка воспользуются такой возможностью», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

