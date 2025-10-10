Футболисты «Ротора» посетят матч сборных России и Ирана
Главный тренер волгоградского «Ротора» Денис Бояринцев рассказал, что все футболисты команды посетят товарищеский матч между сборными России и Ирана, который пройдёт сегодня, 10 октября, на стадионе «Волгоград Арена». В качестве главного арбитра выступит Никола Дабанович из Черногории. Стартовый свисток раздастся в 20:00 мск.
«Все футболисты «Ротора» получили возможность всей командой сходить на матч, но это не будет какой-то обязаловкой — всё по желанию. Ребята могут взять с собой родственников, жён, детей и пойти на матч. Думаю, они наверняка воспользуются такой возможностью», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
