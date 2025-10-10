Скидки
Главная Футбол Новости

«Я не буду плакать». Матвей Кисляк — о перспективе всю карьеру провести в ЦСКА

«Я не буду плакать». Матвей Кисляк — о перспективе всю карьеру провести в ЦСКА
Комментарии

Полузащитник ПФК ЦСКА и сборной России по футболу Матвей Кисляк заявил, что может провести всю свою профессиональную карьеру в московском клубе. Кисляку 20 лет, за первую команду армейцев он играет с 2024-го.

«Я допускаю такое, что, например, кто спрашивает, всю жизнь провести в ЦСКА. Это, безусловно, топовый уровень, если жизнь провести в ЦСКА. Я не буду плакать, грустить, потому что это топовый уровень, если я буду каждый год проводить на хорошем уровне.

Но в любом случае самая главная цель, которая выше всех стоит, это, безусловно, наверное, уехать в Европу. Ну и хочется выиграть чемпионство с ЦСКА», — сказал Кисляк в выпуске YouTube-канала Nobel.

