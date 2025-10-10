Шикунов: Иран — добротный соперник для сборной России, но без особых звёзд
Поделиться
Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов высказался в преддверии товарищеского матча между сборными России и Ирана, который пройдёт сегодня, 10 октября.
Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Иран
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«О сборной России трудно что-либо говорить, потому что непонятно, какой состав выставит Карпин. Иран — серьёзный и добротный соперник для нашей национальной команды, не более того. Ведь того же Азмуна нет из-за травмы, и особых звёзд больше нет. Будет интересный матч в том плане, кого выставит Карпин и как команда будет держать этот уровень», — сказал Александр Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
Комментарии
- 10 октября 2025
-
12:48
-
12:46
-
12:45
-
12:45
-
12:41
-
12:36
-
12:35
-
12:32
-
12:22
-
12:16
-
12:09
-
12:00
-
11:54
-
11:47
-
11:43
-
11:41
-
11:30
-
11:20
-
11:12
-
11:00
-
10:56
-
10:55
-
10:35
-
10:33
-
10:31
-
10:17
-
10:10
-
10:05
-
09:59
-
09:58
-
09:50
-
09:45
-
09:40
-
09:26
-
09:26