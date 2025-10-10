Скидки
Иран — Россия.
Шикунов: Иран — добротный соперник для сборной России, но без особых звёзд

Комментарии

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов высказался в преддверии товарищеского матча между сборными России и Ирана, который пройдёт сегодня, 10 октября.

«О сборной России трудно что-либо говорить, потому что непонятно, какой состав выставит Карпин. Иран — серьёзный и добротный соперник для нашей национальной команды, не более того. Ведь того же Азмуна нет из-за травмы, и особых звёзд больше нет. Будет интересный матч в том плане, кого выставит Карпин и как команда будет держать этот уровень», — сказал Александр Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

