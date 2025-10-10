Сборная России объявила о продаже всех билетов на матч с Ираном

Пресс-служба сборной России объявила о продаже всех билетов на матч со сборной Ирана, который пройдёт сегодня на «Волгоград Арене». Вместимость стадиона — 45 568 человек.

«Все билеты на матч России с Ираном проданы. Ждём вас сегодня на «Волгоград Арене», — сказано в сообщении пресс-службы российской национальной команды.

В последних трёх матчах сборная России одержала две победы и один раз сыграла вничью. Так, россияне с одинаковым счётом 4:1 обыграли Катар и Беларусь, а игру с Иорданией завершили без забитых мячей — 0:0. Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА с конца февраля 2022 года.