Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк рассказал, как относится к интересу от «Фиорентины»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк отреагировал на интерес со стороны итальянской «Фиорентины». Футболист признался, что ему приятно слышать и читать такие новости.

— Всем известно, что Стефано Пиоли тебя высоко котирует, за тобой следит, смотрит. Это клуб «Фиорентина».

— Это, безусловно, приятно, честно. Даже когда я слышу какие-то просто инсайды. Есть люди, которые скажут, что он может зазнаться, у него расфокусирование. Но для меня, наоборот, это как мотивация мне работать дальше, потому что это результат моей работы. Кого-то я заинтересовал, значит, мне ещё нужно, чтобы я ещё там был. И в любом случае я везде говорил, что моя цель — это играть в одних из лучших команд Европы. И участвовать в еврокубках, — сказал Кисляк в выпуске YouTube-канала Nobel.