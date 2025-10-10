Гол Глушенкова «Краснодару» — лучший в РПЛ в сентябре
Поделиться
Гол крайнего нападающего «Зенита» Максима Глушенкова в ворота «Краснодара» признали лучшим в Мир РПЛ по итогам сентября. Игра 9-го тура чемпионата России между сине-бело-голубыми и чёрно-зелёными состоялась 21 сентября и завершилась победой «Зенита» со счётом 2:0. Глушенков забил первый и, таким образом, победный мяч в этой встрече. Ранее Максима признали лучшим игроком РПЛ по итогам прошлого месяца.
Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 60' 0:2 Энрике – 88'
По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги занимает ЦСКА, набравший 24 очка. На второй строчке расположился «Локомотив» (23), тройку лидеров замыкает действующий чемпион России в лице «Краснодара» (23). «Зенит» — четвёртый (20).
Материалы по теме
Комментарии
- 10 октября 2025
-
12:48
-
12:46
-
12:45
-
12:45
-
12:41
-
12:36
-
12:35
-
12:32
-
12:22
-
12:16
-
12:09
-
12:00
-
11:54
-
11:47
-
11:43
-
11:41
-
11:30
-
11:20
-
11:12
-
11:00
-
10:56
-
10:55
-
10:35
-
10:33
-
10:31
-
10:17
-
10:10
-
10:05
-
09:59
-
09:58
-
09:50
-
09:45
-
09:40
-
09:26
-
09:26