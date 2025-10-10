Гол Глушенкова «Краснодару» — лучший в РПЛ в сентябре

Гол крайнего нападающего «Зенита» Максима Глушенкова в ворота «Краснодара» признали лучшим в Мир РПЛ по итогам сентября. Игра 9-го тура чемпионата России между сине-бело-голубыми и чёрно-зелёными состоялась 21 сентября и завершилась победой «Зенита» со счётом 2:0. Глушенков забил первый и, таким образом, победный мяч в этой встрече. Ранее Максима признали лучшим игроком РПЛ по итогам прошлого месяца.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги занимает ЦСКА, набравший 24 очка. На второй строчке расположился «Локомотив» (23), тройку лидеров замыкает действующий чемпион России в лице «Краснодара» (23). «Зенит» — четвёртый (20).