Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Иран — Россия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гол Глушенкова «Краснодару» — лучший в РПЛ в сентябре

Гол Глушенкова «Краснодару» — лучший в РПЛ в сентябре
Комментарии

Гол крайнего нападающего «Зенита» Максима Глушенкова в ворота «Краснодара» признали лучшим в Мир РПЛ по итогам сентября. Игра 9-го тура чемпионата России между сине-бело-голубыми и чёрно-зелёными состоялась 21 сентября и завершилась победой «Зенита» со счётом 2:0. Глушенков забил первый и, таким образом, победный мяч в этой встрече. Ранее Максима признали лучшим игроком РПЛ по итогам прошлого месяца.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
21 сентября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
0 : 2
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Глушенков – 60'     0:2 Энрике – 88'    

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги занимает ЦСКА, набравший 24 очка. На второй строчке расположился «Локомотив» (23), тройку лидеров замыкает действующий чемпион России в лице «Краснодара» (23). «Зенит» — четвёртый (20).

Материалы по теме
Максим Глушенков раскрыл, почему не празднует голы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android