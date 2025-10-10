Александр Кульчий: я в шоке от игры сборной Беларуси с Данией

Бывший белорусский и российский футболист Александр Кульчий высказался по итогам матча отборочного турнира к ЧМ-2026 между сборными Беларуси и Дании (0:6).

«Вчера посмотрел матч сборной Беларуси с Данией, и я в шоке от такой игры. Проиграть можно по-разному, но у сборной Беларуси не было ни рисунка, ни передач — все сели на свою половину поля, отбирали мяч и просто выбивали его вперёд. Я не знаю, почему так происходит. Наверное, таков уровень футболистов белорусской команды. Казалось бы, командой руководит испанский тренер и должен быть совсем другой рисунок игры, хотя бы что-то. Но это и близко на испанский футбол не похоже.

В составе сборной 38-летний Мартынович и Громыко, которые играют в Лиге чемпионов, но Саша приезжает в национальную команду сидеть на лавке. Это непонятно. Возможно, главный тренер сборной думает о предстоящем матче с Шотландией, который состоится 12-го числа. А смысл думать о шотландцах, когда сейчас матч с датчанами?» — сказал Кульчий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.