Иран — Россия. Прямая трансляция
Александр Кульчий: я в шоке от игры сборной Беларуси с Данией

Александр Кульчий: я в шоке от игры сборной Беларуси с Данией
Бывший белорусский и российский футболист Александр Кульчий высказался по итогам матча отборочного турнира к ЧМ-2026 между сборными Беларуси и Дании (0:6).

ЧМ-2026 — Европа . Группа C. 3-й тур
09 октября 2025, четверг. 21:45 МСК
Беларусь
Окончен
0 : 6
Дания
0:1 Фрохольдт – 14'     0:2 Хойлунд – 19'     0:3 Хойлунд – 45'     0:4 Доргу – 45+6'     0:5 Дрейер – 66'     0:6 Дрейер – 78'    

«Вчера посмотрел матч сборной Беларуси с Данией, и я в шоке от такой игры. Проиграть можно по-разному, но у сборной Беларуси не было ни рисунка, ни передач — все сели на свою половину поля, отбирали мяч и просто выбивали его вперёд. Я не знаю, почему так происходит. Наверное, таков уровень футболистов белорусской команды. Казалось бы, командой руководит испанский тренер и должен быть совсем другой рисунок игры, хотя бы что-то. Но это и близко на испанский футбол не похоже.

В составе сборной 38-летний Мартынович и Громыко, которые играют в Лиге чемпионов, но Саша приезжает в национальную команду сидеть на лавке. Это непонятно. Возможно, главный тренер сборной думает о предстоящем матче с Шотландией, который состоится 12-го числа. А смысл думать о шотландцах, когда сейчас матч с датчанами?» — сказал Кульчий в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Сборная Беларуси со счётом 0:6 проиграла Дании в матче отбора к ЧМ-2026
