Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк ответил, готов ли он перейти в «Зенит»

Полузащитник ПФК ЦСКА и сборной России по футболу Матвей Кисляк ответил, готов ли он перейти в санкт-петербургский «Зенит». Кисляку 20 лет, за первую команду армейцев он играет с 2024-го.

— Ты бы ушёл в «Зенит»? На большую зарплату, на суперусловия. ЦСКА бы отдали € 50 млн за тебя, например.

— Я, честно, не хочу так загадывать, говорить, что я не перейду туда-то, но могу сказать на данный момент, что я бы не перешёл. Я не вижу смысла, наверное, когда у тебя всё хорошо, например, в своём клубе, когда тебе доверяет тренер, когда тебя, например, любит руководство, тебе тоже доверяет, уходить в «Зенит», просто взять с места сорваться.

Если твой клуб тем более конкурентоспособен [в борьбе] за самые высшие места, то как будто и зачем уходить. Но если мне ЦСКА скажет, давай это, то что мне остаётся делать? (Смеётся.) На данный момент, сейчас мы сидим, на сегодняшний день, наверное, нет, — сказал Кисляк в выпуске YouTube-канала Nobel.

