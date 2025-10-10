Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Иран — Россия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Александр Шикунов — об Ахметзянове: «Оренбург» назначил очень хорошего специалиста

Александр Шикунов — об Ахметзянове: «Оренбург» назначил очень хорошего специалиста
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов отреагировал на назначение Ильдара Ахметзянова на пост главного тренера «Оренбурга».

«В «Оренбурге» должно было что-то произойти, потому что нет результатов. Слишкович старался и пытался что-то сделать, были интересные матчи, и не было провалов, однако результатов всё равно нет, а «Оренбургу» тянуть не хотелось. Слишковичу чего-то не хватало.

Именно поэтому клуб назначил очень хорошего специалиста из «КАМАЗа», который работает очень интересно. Руководство «Оренбурга» пришло к выводу, что пора как-то встряхнуть команду. Тем более сейчас пауза на матчи сборных, где хоть и мало времени, но у Ахметзянова есть возможность познакомиться с футболистами и что-то подготовить под себя. Такие перестановки всегда встряхивают команду, что и нужно было «Оренбургу», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Официально
«Оренбург» объявил о назначении нового главного тренера
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android