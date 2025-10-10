Александр Шикунов — об Ахметзянове: «Оренбург» назначил очень хорошего специалиста

Бывший спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов отреагировал на назначение Ильдара Ахметзянова на пост главного тренера «Оренбурга».

«В «Оренбурге» должно было что-то произойти, потому что нет результатов. Слишкович старался и пытался что-то сделать, были интересные матчи, и не было провалов, однако результатов всё равно нет, а «Оренбургу» тянуть не хотелось. Слишковичу чего-то не хватало.

Именно поэтому клуб назначил очень хорошего специалиста из «КАМАЗа», который работает очень интересно. Руководство «Оренбурга» пришло к выводу, что пора как-то встряхнуть команду. Тем более сейчас пауза на матчи сборных, где хоть и мало времени, но у Ахметзянова есть возможность познакомиться с футболистами и что-то подготовить под себя. Такие перестановки всегда встряхивают команду, что и нужно было «Оренбургу», — сказал Шикунов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.