Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Иран — Россия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ибрагимович: Ибра — бог, я делаю всё, чтобы «Милан» побеждал

Ибрагимович: Ибра — бог, я делаю всё, чтобы «Милан» побеждал
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий сборной Швеции, а ныне старший советник футбольного «Милана» Златан Ибрагимович заявил, что делает всё возможное, чтобы «россонери» добивались положительных результатов. По состоянию на сегодняшний день «Милан» занимает третье место в турнирной таблице Серии А, набрав 13 очков.

– Верю ли я в чемпионство «Милана»? Да, мы все должны в это верить. Но это процесс, командная работа.

– Извините, мы перестали считать Ибру богом?
– Подождите. Ибра по-прежнему бог. Если бы я был на поле, у меня были бы ответы на все вопросы. Но на трибунах я переживаю о том, что не могу помочь команде. У меня уже нет личных целей. Всё, что я делаю, – ради «Милана». И чтобы снова побеждать, — приводит слова Ибрагимовича La Gazzetta dello Sport.

Материалы по теме
Златан Ибрагимович озвучил долгосрочные цели «Милана»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android