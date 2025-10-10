Ибрагимович: Ибра — бог, я делаю всё, чтобы «Милан» побеждал

Бывший нападающий сборной Швеции, а ныне старший советник футбольного «Милана» Златан Ибрагимович заявил, что делает всё возможное, чтобы «россонери» добивались положительных результатов. По состоянию на сегодняшний день «Милан» занимает третье место в турнирной таблице Серии А, набрав 13 очков.

– Верю ли я в чемпионство «Милана»? Да, мы все должны в это верить. Но это процесс, командная работа.

– Извините, мы перестали считать Ибру богом?

– Подождите. Ибра по-прежнему бог. Если бы я был на поле, у меня были бы ответы на все вопросы. Но на трибунах я переживаю о том, что не могу помочь команде. У меня уже нет личных целей. Всё, что я делаю, – ради «Милана». И чтобы снова побеждать, — приводит слова Ибрагимовича La Gazzetta dello Sport.