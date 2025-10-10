Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Иран — Россия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ротор» перенёс домашний матч на выезд для подготовки поля к игре сборной России

«Ротор» перенёс домашний матч на выезд для подготовки поля к игре сборной России
Комментарии

Главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев рассказал, что волгоградский клуб перенёс домашний матч на выезд для подготовки поля к игре сборной России с Ираном.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Иран
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Что касается футбольного поля на стадионе в Волгограде, мы пошли на определённые меры и перенесли домашнюю игру на выезд, чтобы было больше времени для подготовки поля к матчу сборной России. Да, 12 октября мы проводим домашний матч. Если не будет сильных дождей, хотя их обещают на два-три дня, поле будет в хорошем состоянии. Но если сейчас будут ливни, они внесут какие-то коррективы. Но это неважно — матч состоится в любую погоду», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Эксклюзив
Футболисты «Ротора» посетят матч сборных России и Ирана
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android