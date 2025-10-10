«Ротор» перенёс домашний матч на выезд для подготовки поля к игре сборной России

Главный тренер «Ротора» Денис Бояринцев рассказал, что волгоградский клуб перенёс домашний матч на выезд для подготовки поля к игре сборной России с Ираном.

«Что касается футбольного поля на стадионе в Волгограде, мы пошли на определённые меры и перенесли домашнюю игру на выезд, чтобы было больше времени для подготовки поля к матчу сборной России. Да, 12 октября мы проводим домашний матч. Если не будет сильных дождей, хотя их обещают на два-три дня, поле будет в хорошем состоянии. Но если сейчас будут ливни, они внесут какие-то коррективы. Но это неважно — матч состоится в любую погоду», — сказал Бояринцев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.