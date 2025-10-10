Виктор Онопко: лимит должен быть

Тренер «Ростова» и сборной России по футболу Виктор Онопко высказался о лимите на легионеров в российском футболе. Ранее министр спорта РФ Михаил Дегтярёв поделился информацией о планах по ужесточению лимита на легионеров, которые постепенно начнут реализовываться со следующего сезона. На текущий момент клубы Мир РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле восемь из них.

«Раньше футболисты, которые приезжали, были одними из лучших в Европе. Когда я в ЦСКА работал, у нас были бразильцы отличные, их в сборную вызывали. Шведы были хорошие — Вернблум и Эльм, сербы Тошич, Красич, босниец Рахимич. Это было полезно для развития футбола. Когда хороший иностранец высокого уровня приезжает в чемпионат, то наши игроки рядом с ним растут, прибавляют. Это на моих глазах всё было. Тот же Кисляк благодаря Пьяничу хорошо вырос. Лимит точно должен быть», — приводит слова Онопко «Советский спорт».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги занимает ЦСКА, набравший 24 очка. На второй строчке расположился «Локомотив» (23), тройку лидеров замыкает действующий чемпион России в лице «Краснодара» (23).