«Урал» рассматривал кандидатуру Ильдара Ахметзянова на пост главного тренера команды. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Ранее футбольный клуб «Оренбург» объявил о назначении Ахметзянова на должность главного тренера первой команды.

«Урал» в этом сезоне выступает в Лиге Pari. По состоянию на сегодняшний день оранжево-чёрные располагаются на третьем месте в турнирной таблице, набрав 24 очка. В следующем матче внутреннего первенства «Урал» сыграет с «Челябинском» на домашней арене. Игра состоится 11 октября, начало — в 17:00 мск.

Главным тренером оранжево-чёрных является Мирослав Ромащенко.