Матвей Кисляк из ЦСКА высказался о разнице между Лионелем Месси и Криштиану Роналду

Полузащитник московского ПФК ЦСКА Матвей Кисляк признался, что его кумиром является легендарный аргентинский нападающий Лионель Месси, который сейчас выступает за «Интер Майами». Он сравнил своего кумира с другим легендарным форвардом — Криштиану Роналду из «Аль-Насра».

— У тебя на телефоне на заставке стоит Месси. Я правильно понимаю, что Месси твой любимый футболист?

— Да, с самого детства он был моим любимым футболистом. У меня есть даже там футболка, не в плане вот его игровая, а такая футболка, которую делают некоторые люди. И там написано «Месси».

— Неожиданно, потому что обычно такой тренд, что не только в России, а во всём мире у молодых футболистов кумир в 8 случаях из 10 это Роналду.

— Всё-таки Роналду больше соцсети ведёт. Наверное, у него больше развита вся такая пиар-компания. Где-то он красиво одевается, сумочки, серёжечки. Понятное дело, все смотрят за Роналду, но мне именно по игровым качествам нравится Месси.

— Только игровые качества Месси? Или, может быть, образ жизни?

— Нет, он мало что транслирует. Я, например, никогда не видел его профессионализм. Хотя, когда Миралем к нам приехал и рассказывал, что Месси первый приезжает на тренировку и чуть ли не самый последний уезжает, это, конечно, был шок.

Всё-таки Роналду больше снимает, как он тренируется в зале, тоже хорошо. Например, дети маленькие смотрят, они хотят как он становиться. Даже я там смотрю, и он в бочках сидит, увидел что-то ещё на нём. Но Месси всё-таки не такой, поэтому говорят, что вот Роналду потом и кровью, а Месси — всё талант. Хотя на самом деле просто никто не знает про Месси, потому что это скрыто как бы за его игрой просто от глаз, — сказал Кисляк в выпуске YouTube-канала Nobel.