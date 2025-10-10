Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Иран — Россия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Григорий Иванов подтвердил, что «Урал» рассматривал Ахметзянова на пост главного тренера

Григорий Иванов подтвердил, что «Урал» рассматривал Ахметзянова на пост главного тренера
Комментарии

Президент «Урала» Григорий Иванов подтвердил, что оранжево-чёрные рассматривали Ильдара Ахметзянова на пост главного тренера первой команды. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

«Мы рассматривали Ахметзянова ещё до начала чемпионата, но было принято решение остановиться на Мирославе Юрьевиче. Пока он работает, у нас никаких вопросов к нему нет. Конечно, есть вопросы по игре и результатам, но он продолжает работать. Дай бог, чтобы у него всё получилось. Мы надеемся на на него», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Урал» в этом сезоне выступает в Лиге Pari. По состоянию на сегодняшний день оранжево-чёрные располагаются на третьем месте в турнирной таблице, набрав 24 очка.

Материалы по теме
Эксклюзив
«Урал» рассматривал кандидатуру Ильдара Ахметзянова на пост главного тренера команды
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android