Григорий Иванов подтвердил, что «Урал» рассматривал Ахметзянова на пост главного тренера

Президент «Урала» Григорий Иванов подтвердил, что оранжево-чёрные рассматривали Ильдара Ахметзянова на пост главного тренера первой команды. Ранее об этом сообщал «Чемпионат».

«Мы рассматривали Ахметзянова ещё до начала чемпионата, но было принято решение остановиться на Мирославе Юрьевиче. Пока он работает, у нас никаких вопросов к нему нет. Конечно, есть вопросы по игре и результатам, но он продолжает работать. Дай бог, чтобы у него всё получилось. Мы надеемся на на него», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

«Урал» в этом сезоне выступает в Лиге Pari. По состоянию на сегодняшний день оранжево-чёрные располагаются на третьем месте в турнирной таблице, набрав 24 очка.