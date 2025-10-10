«Всегда буду любить ЦСКА». Кисляк – о возможности ухода из клуба зимой

Хавбек ПФК ЦСКА Матвей Кисляк высказался о возможном уходе из армейского клуба в зимнее трансферное окно.

— Ты зимой будешь просить агента своего, я не знаю, сам думать, о том, что отъезд возможен?

— Ну, понятное дело, что у меня сейчас фокус на ЦСКА всегда. Нет такого, что у меня сейчас наступит трансферное окно зимнее, я скажу, ищите мне вариант в Европе, я хочу уходить. В эти перерывы начинать думать вот об этом, это может сыграть плохую шутку. Поэтому я концентрируюсь на своей игре за ЦСКА, потому что это клуб, который меня воспитал. Наверное, мы с ним примем решение. То есть, если, например, в ЦСКА придёт предложение зимой, и они мне позвонят и скажут: «Матвей, хорошее предложение, давай», я скажу: «Хорошо, давайте», и уже начнём обсуждать. Я благодарен ЦСКА за всё. Вы сказали, что мне зарплату поднимали. Хотя у меня контракт большой, ещё могли мне сказать: «Давай посидим». В основу я здесь попал. Мне доверяют здесь и руководство, и тренерский штаб. Хочу здесь добиться большого успеха. Если будет вариант, который устроит и меня, и их, супер, я буду только рад. Но я всегда буду любить ЦСКА, в любом случае. Понятное дело, это будет, наверное, наше совместное решение, а так буду в любом случае сконцентрирован на ЦСКА, — сказал Кисляк в выпуске YouTube-канала Nobel.