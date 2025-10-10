Скидки
В ЦСКА оценили шансы бразильца Мойзеса на получение российского паспорта

Генеральный директор московского ЦСКА Роман Бабаев оценил шансы бразильского защитника команды Мойзеса на получение российского паспорта. Мойзес выступает за армейцев с лета 2023 года.

«Российский паспорт для Мойзеса? Мы не исключаем такую возможность. Но тогда нужно понимать, что это имеет смысл, если Мойзес готов выступать за сборную России. Историю Дугласа Сантоса не хотим повторять. Считаю, это не совсем правильно. Если давать гражданство футболисту, он должен помогать сборной, а не только помогать клубу обходить лимит на легионеров. С Мойзесом обсуждали этот вопрос, но очень предварительно. Он взял паузу на раздумье. Так что не педалируем», — приводит слова Бабаева Sport24.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги занимает ЦСКА, набравший 24 очка. На второй строчке расположился «Локомотив» (23), тройку лидеров замыкает действующий чемпион России в лице «Краснодара» (23).

