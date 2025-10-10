Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Иран — Россия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Данил Глебов назвал любимчика Валерия Карпина

Данил Глебов назвал любимчика Валерия Карпина
Комментарии

Полузащитник сборной России и московского «Динамо» Данил Глебов ответил на вопрос, кто является любимчиком главного тренера бело-голубых и национальной команды Валерия Карпина. Он выделил центрального защитника Максима Осипенко. Футболист играл под руководством Карпина в «Ростове», а потом вместе с тренером перебрался в московское «Динамо».

— Как думаете, являетесь ли вы любимчиком Валерия Карпина?
— Задайте ему вопрос.

— Или всё-таки Осипенко?
— Ха, давайте скажем, что Осипенко, — приводит слова Данила Глебова интернет-портал «РБ Спорт».

Самый короткий путь к PS5! Подробнее на fanexpress.championat.com
Самый короткий путь к PS5! Подробнее на fanexpress.championat.com
ИГРАТЬ
Реклама
Рекламодатель: Реклама. 18+. ООО «Фортуна». ИНН 6164205110
2RanykWEA7j

Напомним, сейчас «Динамо» под руководством Карпина занимает восьмое месте в РПЛ.

Материалы по теме
Юрий Белоус: у Карпина конфликт интересов между «Динамо» и сборной России
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android