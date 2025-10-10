Данил Глебов назвал любимчика Валерия Карпина

Полузащитник сборной России и московского «Динамо» Данил Глебов ответил на вопрос, кто является любимчиком главного тренера бело-голубых и национальной команды Валерия Карпина. Он выделил центрального защитника Максима Осипенко. Футболист играл под руководством Карпина в «Ростове», а потом вместе с тренером перебрался в московское «Динамо».

— Как думаете, являетесь ли вы любимчиком Валерия Карпина?

— Задайте ему вопрос.

— Или всё-таки Осипенко?

— Ха, давайте скажем, что Осипенко, — приводит слова Данила Глебова интернет-портал «РБ Спорт».

Напомним, сейчас «Динамо» под руководством Карпина занимает восьмое месте в РПЛ.