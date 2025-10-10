Скидки
Президент «Урала» Иванов высказался о ситуации в клубе после двух поражений подряд

Президент «Урала» Иванов высказался о ситуации в клубе после двух поражений подряд
Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался о ситуации в клубе после двух поражений оранжево-чёрных подряд. «Урал» проиграл «КАМАЗу» в матче 13-го тура Лиги Pari со счётом 1:5, а также уступил «СКА-Хабаровск» 1:2 в 12-м туре.

«У нас всё нормально, все готовятся. Или после каждого поражения в клубе должна меняться ситуация? Конечно, поражения обидные. Но это футбол, без поражений не бывает побед. Все работают и готовятся к следующему матчу. Главный тренер на месте и готовит команду к матчу с «Челябинском» и на Кубок 16-го числа», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

