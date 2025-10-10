Скидки
Иран — Россия. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Желаем самых высоких оценок для игроков». «Динамо» поздравило Бубнова с юбилеем

Комментарии

Пресс-служба московского «Динамо» поздравила с днём рождения бывшего футболиста команды, а ныне известного футбольного эксперта Александра Бубнова. Сегодня, 10 октября 2025 года, Бубнов празднует свой 70-летний юбилей.

«Александру Бубнову — 70! Спасибо за долгие годы преданности футболу и вклад в историю нашего клуба! Желаем здоровья, счастья, благополучия и самых высоких оценок для игроков!» — написала пресс-служба «Динамо».

Напомним, Бубнов выступал за «Динамо» с 1974 по 1982 год. Бело-голубые стали главным клубом в его карьере по количеству матчей (258). Позже Александр выступал за «Спартак» (217 матчей).

