Стало известно, кто получил награду лучшему игроку АПЛ по итогам сентября

Пресс-служба английской Премьер-лиги объявила, что лучшим игроком первенства по итогам сентября стал норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд. У форварда пять голов в трёх сентябрьских матчах АПЛ.

Отметим, что после семи туров английской Премьер-лиги первое место в турнирной таблице занимает лондонский «Арсенал», набравший 16 очков. На второй строчке расположился «Ливерпуль» (15), тройку лидеров замыкает «Тоттенхэм» (14). «Манчестер Сити» — пятый (13).

В нынешнем сезоне Холанд отыграл семь матчей в рамках АПЛ и забил девять голов. Норвежец выступает за «Манчестер Сити» с лета 2022 года.