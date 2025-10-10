Скидки
Иран — Россия. Прямая трансляция
Губерниев: спасибо Ирану, что согласился сыграть с Россией. Такие матчи необходимы стране

Губерниев: спасибо Ирану, что согласился сыграть с Россией. Такие матчи необходимы стране
Аудио-версия:
Комментарии

Известный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев высказался в преддверии товарищеского матча между сборными России и Ирана, который пройдёт сегодня, 10 октября.

«В матче Россия — Иран хочу увидеть футбол с огоньком, чтобы порадовать болельщиков. Такие матчи необходимы стране, потому что сборная России уже долгое время толком нигде не играет. Спасибо Ирану, что согласился с нами сыграть. А футболистам пожелаю произвести впечатление, ведь это витрина в любом случае. Нужно доказать, что они неслучайно в сборной, может быть, сделать шаг вперёд, чтобы продвинуться по футбольной карьерной лестнице.

От матчей с Ираном и Боливией никакое турнирное значение не зависит. Мы же никуда не выходим, стоим на месте и пытаемся сохранить российский футбол на уровне сборных. Слава богу, мы это делаем, но должны понимать, что находимся на обочине. Как говорил Дейл Карнеги: «Нам достался лимон, а мы постараемся сделать из него лимонад», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

