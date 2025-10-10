Байдачный: всё, что создали в белорусском футболе, потихоньку херили и привели к яме

Бывший нападающий минского «Динамо» Анатолий Байдачный высказался о разгромном поражении сборной Беларуси в матче отбора на ЧМ-2026 с Данией (0:6).

«Кроме смеха, никакие эмоции поражения сборной Беларуси не вызывают. Тренер заявляет такие вещи: «Главное — не потерять лицо», но вот его потеряли в матче с Данией. Впервые слышу такое в футболе, когда ты выходишь играть ради того, чтобы не потерять лицо. Обычно футболисты выходят выигрывать. Перед отбором на чемпионат мира нельзя делать неоправданные заявления, а он сказал, что Беларусь выйдет на мундиаль. Ну надо же как-то взвешивать свои возможности. Можно говорить о том, что будем бороться за право выхода, но говорить о том, что точно выйдем, — абсурд! А перед предстоящим матчем с Данией, когда Беларусь ещё может взять 12 очков, тренер заявляет о том, что сборная готовится к следующему циклу, к Кубку Конфедераций. Так понимаю, что он уже «не доживёт» до этого Кубка.

Главная проблема сборной Беларуси в тренере? Нет, о чём вы говорите? Поставить можно кого угодно. Когда ты приходишь на работу, должен быть готов работать с тем, кто есть, и выполнять определённые задачи. Игры показывают твою квалификацию, а говорить бред — немыслимо. Два матча со сборной России и 1:8, но вдруг Беларусь обыгрывает Таджикистан и Азербайджан и готовится к выходу на чемпионат мира. Всё, что создавалось на протяжении многих лет, потихоньку херили и наконец привели к яме. В сборной Беларуси нужно столько менять, сколько вы не представляете. Нужно дать возможность управлять футболом людям, которые любят его, заинтересованы в нём и являются специалистами в этой теме», — сказал Байдачный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.