Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк объяснил свою детскую фотографию в форме «Спартака»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк объяснил свою детскую фотографию в форме «Спартака»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник ПФК ЦСКА и сборной России по футболу Матвей Кисляк объяснил свою детскую фотографию в форме московского «Спартака».

Фото: Личный архив Матвея Кисляка

— Это что такое? Это Матвей Кисляк в форме «Спартака»?
— Вы правильно поняли (смеётся).

— Что это за фотография?
— Это просто детская фотография. У нас там у команды, не знаю, может быть, создатель, болельщик [«Спартака»] или что-то.

— Это в Старом Осколе?
— Да, там была ДЮШОР «Спартак», вроде как так называлось, и я за них начинал там, по крайней мере. Это первое место, в которое просто пришёл, там секция была. Я пятилетний был, ребята были все семилетние. И вот был тренер Александр Васильевич, он ещё не хотел меня брать, потому что я самый маленький был. Потом говорит, ладно, возьму. Вот эту форму «Спартака» дали. У меня этой фотки нету! Я не знаю, откуда она всплыла первый раз! Главное, чтобы это потом не расфорсили, везде там Кисляк в форме «Спартака», ай-ай-ай, заголовки (улыбается). Вот, на самом деле это просто, ну, ДЮШОР «Спартак» была, который этим занимался, там не было ЦСКА. До сих пор нету, есть «Спартак» в моём городе, но нету ЦСКА. Поэтому это как бы, может быть, цель какая-то такая в будущем создать ЦСКА, — сказал Кисляк в выпуске YouTube-канала Nobel.

