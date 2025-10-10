«От перемены мест слагаемых сумма не меняется». Байдачный — о смене тренера в «Факеле»

Бывший ассистент тренера в «Факеле» Анатолий Байдачный высказался о смене тренера в воронежском клубе. Вместо Игоря Шалимова был назначен Олег Василенко.

«Что касается очередной смены тренера в «Факеле», есть такая математическая истина — от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Вы приглашаете тренера, а через два-три месяца его увольняете. Если вы приглашаете человека, помогите ему и расскажите, что из себя представляет команда. Любой специалист, который возглавляет новый клуб, не знает, что он из себя представляет. Помогите ему, ведь когда он приходит, уже есть коалиция, которая против его назначения.

За три месяца может произойти только чудо, он ничего не сможет сделать. Но вот когда тренер работает два-три года и движения нет, тогда нужно его менять. Кроме того, всегда ответственность за тренера должен брать тот человек, который его приглашает. Если он его приглашает и уверен в нём, должен отвечать вместе с тренером за всё. Если результаты неудачные, вместе и уходить», — сказал Байдачный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.