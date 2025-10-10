Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Иран — Россия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«От перемены мест слагаемых сумма не меняется». Байдачный — о смене тренера в «Факеле»

«От перемены мест слагаемых сумма не меняется». Байдачный — о смене тренера в «Факеле»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший ассистент тренера в «Факеле» Анатолий Байдачный высказался о смене тренера в воронежском клубе. Вместо Игоря Шалимова был назначен Олег Василенко.

«Что касается очередной смены тренера в «Факеле», есть такая математическая истина — от перемены мест слагаемых сумма не меняется. Вы приглашаете тренера, а через два-три месяца его увольняете. Если вы приглашаете человека, помогите ему и расскажите, что из себя представляет команда. Любой специалист, который возглавляет новый клуб, не знает, что он из себя представляет. Помогите ему, ведь когда он приходит, уже есть коалиция, которая против его назначения.

За три месяца может произойти только чудо, он ничего не сможет сделать. Но вот когда тренер работает два-три года и движения нет, тогда нужно его менять. Кроме того, всегда ответственность за тренера должен брать тот человек, который его приглашает. Если он его приглашает и уверен в нём, должен отвечать вместе с тренером за всё. Если результаты неудачные, вместе и уходить», — сказал Байдачный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Большие перемены в «Факеле», частный клуб лишился хозяина, новые трансферы. Главное в ФНЛ
Большие перемены в «Факеле», частный клуб лишился хозяина, новые трансферы. Главное в ФНЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android