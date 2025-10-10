Скидки
Матвей Сафонов потерял в стоимости на Transfermarkt

Комментарии

Известный интернет-портал Transfermarkt произвёл переоценку стоимости футболистов французской Лиги 1. Так, российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов стал стоить € 18 млн по версии источника, прежде вратаря оценивали в € 20 млн.

Сафонов выступает за парижан с 2024 года. В минувшем сезоне российский вратарь провёл 17 матчей, пропустив 13 голов. Семь раз Матвей покидал поле, сохранив свои ворота в неприкосновенности. Вместе с «ПСЖ» россиянин стал чемпионом Франции и победителем Лиги чемпионов УЕФА. В этом сезоне Сафонов на клубном уровне ещё не играл.

По состоянию на сегодняшний день «ПСЖ» набрал 16 очков и занимает первое место в турнирной таблице Лиги 1.

Комментарии
