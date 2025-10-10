Скидки
Иран — Россия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Главная Футбол Новости

«Не знаю, чем может привлечь этот тренер». Червиченко — об Ахметзянове в «Оренбурге»

Комментарии

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением о новом главном тренере «Оренбурга» Ильдаре Ахметзянове, который ранее работал в «КАМАЗе».

«По-моему, «КАМАЗ» не показывает ничего выдающегося. Не могу сказать, чем может быть вызвано такое решение со стороны «Оренбурга». Наверное, какие-то резоны есть. Люди, которые назначили Ахметзянова, чем-то руководствовались — какими-то позитивными моментами. Наверное, таковые есть. Однако я не знаю, чем может привлечь этот тренер», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Ахметзянов сменил на посту главного тренера «Оренбурга» Владимира Слишковича.

