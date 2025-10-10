Анатолий Байдачный: сборная Ирана — достойный соперник для России

Известный российский тренер Анатолий Байдачный поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча между сборными России и Ирана, который пройдёт сегодня на «Волгоград Арене».

«Сборная Ирана — достойный соперник для России. Желаю российской команде удачи и впервые обыграть сборную Ирана», — сказал Байдачный в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В последних трёх матчах сборная России одержала две победы и один раз сыграла вничью. Так, россияне с одинаковым счётом 4:1 обыграли Катар и Беларусь, а игру с Иорданией завершили без забитых мячей — 0:0. Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА с конца февраля 2022 года.