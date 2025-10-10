ПФК ЦСКА объявил о продлении контракта с Мойзесом

Пресс-служба профессионального футбольного клуба ЦСКА объявила о продлении контракта с защитником команды Мойзесом. Новое соглашение с футболистом будет действовать до конца сезона-2028/2029.

«ПФК ЦСКА продлил контракт с Мойзесом! Новое соглашение с защитником будет действовать до конца сезона-2028/2029. Мойза перешёл к нам в 2022 году и за это время сыграл в 124 матчах, выиграл два Кубка и один Суперкубок России, покорил русский язык и стал настоящей «машиной»! Также по итогам прошлого сезона Мойзес был признан лучшим защитником Российской Премьер-Лиги. Желаем нашему бразильцу новых побед в составе красно-синих!» — сказано в сообщении пресс-службы ЦСКА, которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги занимает ЦСКА, набравший 24 очка. На второй строчке расположился «Локомотив» (23), тройку лидеров замыкает действующий чемпион России в лице «Краснодара» (23).

