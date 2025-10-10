Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Иран — Россия. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

ПФК ЦСКА объявил о продлении контракта с Мойзесом

ПФК ЦСКА объявил о продлении контракта с Мойзесом
Аудио-версия:
Комментарии

Пресс-служба профессионального футбольного клуба ЦСКА объявила о продлении контракта с защитником команды Мойзесом. Новое соглашение с футболистом будет действовать до конца сезона-2028/2029.

«ПФК ЦСКА продлил контракт с Мойзесом! Новое соглашение с защитником будет действовать до конца сезона-2028/2029. Мойза перешёл к нам в 2022 году и за это время сыграл в 124 матчах, выиграл два Кубка и один Суперкубок России, покорил русский язык и стал настоящей «машиной»! Также по итогам прошлого сезона Мойзес был признан лучшим защитником Российской Премьер-Лиги. Желаем нашему бразильцу новых побед в составе красно-синих!» — сказано в сообщении пресс-службы ЦСКА, которое было опубликовано в телеграм-канале клуба.

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги занимает ЦСКА, набравший 24 очка. На второй строчке расположился «Локомотив» (23), тройку лидеров замыкает действующий чемпион России в лице «Краснодара» (23).

Самый короткий путь к PS5! Подробнее на fanexpress.championat.com
Самый короткий путь к PS5! Подробнее на fanexpress.championat.com
ИГРАТЬ
Реклама
Рекламодатель: Реклама. 18+. ООО «Фортуна». ИНН 6164205110
2RanykWEA7j
Материалы по теме
В ЦСКА оценили шансы бразильца Мойзеса на получение российского паспорта
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android