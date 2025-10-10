Скидки
Футболист ЦСКА Матвей Кисляк назвал лучшего спортсмена России

Футболист ЦСКА Матвей Кисляк назвал лучшего спортсмена России
Полузащитник ПФК ЦСКА Матвей Кисляк назвал лучшего спортсмена России. Он выделил известного хоккеиста клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который является лучшим снайпером в истории НХЛ.

— Скажи мне, а кто, на твой взгляд, сейчас лучший спортсмен России?
— Я думаю, наверное, Александр Овечкин.

— Ты с ним хотел пообщаться?
— А, да. Короче, была забавная история. Мы выходили на матч с «Динамо» вот сейчас, в этом сезоне, и он своего сына привёл к Фомину, к капитану. Я смотрю на него, я кому-то сказал, кто рядом со мной стоял: «А что, можно с ним сейчас сфоткаться?» В подтрибунке прямо. Ну, в итоге не сфоткался, и мы вышли, — сказал Кисляк в выпуске YouTube-канала Nobel.

