Футболист ЦСКА Матвей Кисляк назвал лучшего спортсмена России

Полузащитник ПФК ЦСКА Матвей Кисляк назвал лучшего спортсмена России. Он выделил известного хоккеиста клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, который является лучшим снайпером в истории НХЛ.

— Скажи мне, а кто, на твой взгляд, сейчас лучший спортсмен России?

— Я думаю, наверное, Александр Овечкин.

— Ты с ним хотел пообщаться?

— А, да. Короче, была забавная история. Мы выходили на матч с «Динамо» вот сейчас, в этом сезоне, и он своего сына привёл к Фомину, к капитану. Я смотрю на него, я кому-то сказал, кто рядом со мной стоял: «А что, можно с ним сейчас сфоткаться?» В подтрибунке прямо. Ну, в итоге не сфоткался, и мы вышли, — сказал Кисляк в выпуске YouTube-канала Nobel.