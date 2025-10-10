Бояринцев: Волгоград — футбольный город. Уверен, стадион на сборной будет забит до отказа

Известный российский экс-футболист Денис Бояринцев высказался в преддверии товарищеского матча сборных России и Ирана. Игра пройдет сегодня, 10 октября 2025 года, в Волгограде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 по московскому времени.

«Безусловно, приезд сборной России в Волгоград — большое событие! Волгоград — футбольный город, поэтому уверен, что стадион будет забит до отказа. Надеюсь, что будет футбольное зрелище и заряд положительных эмоций, несмотря на то что это товарищеский матч», — сказал Денис Бояринцев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.