Иран — Россия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Главная Футбол Новости

Бояринцев: Волгоград — футбольный город. Уверен, стадион на сборной будет забит до отказа

Бояринцев: Волгоград — футбольный город. Уверен, стадион на сборной будет забит до отказа
Известный российский экс-футболист Денис Бояринцев высказался в преддверии товарищеского матча сборных России и Ирана. Игра пройдет сегодня, 10 октября 2025 года, в Волгограде. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Товарищеские матчи (сборные) — 2025 . Товарищеские матчи
10 октября 2025, пятница. 20:00 МСК
Россия
Не начался
Иран
«Безусловно, приезд сборной России в Волгоград — большое событие! Волгоград — футбольный город, поэтому уверен, что стадион будет забит до отказа. Надеюсь, что будет футбольное зрелище и заряд положительных эмоций, несмотря на то что это товарищеский матч», — сказал Денис Бояринцев в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

