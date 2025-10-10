Скидки
Иран — Россия. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Почему нет?» Пятибратов заявил, что Глушенков может играть в «Барселоне»

Аудио-версия:
Комментарии

Известный российский специалист Дмитрий Пятибратов оценил навыки и потенциал полузащитника «Зенита» Максима Глушенкова.

— Глушенков – феноменальный футболист, лучший российский игрок на данный момент, способен играть в любом клубе Европы. Когда Максим в настроении и мотивирован, ставит командные цели выше личных, это номер один в РПЛ. Педро также раскрывается. На дистанции «Зенит» возьмёт своё и станет чемпионом.

– То есть Глушенков мог бы играть, например, в «Барселоне»?
– Это может казаться смешным, но почему нет? В своё время Игорь Корнеев там играл. Не боги горшки обжигают. Всё зависит от ментальности и адаптации. Глушенков способен играть в клубе уровня «Барселоны», я не сомневаюсь. Сейчас рядом с ним по потенциалу – Батраков, Кисляк. Ни один человек в мире не скажет, где потолок их потенциала. Было бы интересно посмотреть, как они проявили бы себя в Европе, — приводит слова Пятибратова Metaratings.

В нынешнем сезоне Максим провёл 12 матчей, забил восемь голов и сделал четыре результативные передачи.

Комментарии
