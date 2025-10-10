Скидки
Иран — Россия.
20:00 Мск
В сборной России назвали официальными предстоящие товарищеские матчи

Комментарии

Тренер «Ростова» и сборной России по футболу Виктор Онопко высказался о предстоящих товарищеских матчах национальной команды. В октябре россияне сыграют с Ираном и Боливией, в ноябре — с Чили и Перу.

«Да, они неофициальные, но для нас они официальные. И для футболистов особенно. И этот момент очень важен. Нас могут вернуть в любой момент, мы сами не знаем, когда это случится. Вот завтра вернут нас, и мы должны быть готовы, а не ждать спокойно и потом заново готовиться. Футболисты это всё прекрасно понимают», — приводит слова Онопко «Советский спорт».

Все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор сборная России проводит только товарищеские матчи.

