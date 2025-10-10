Скидки
Иран — Россия. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

В ЦСКА высказались о травмированных игроках команды

Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель медицинского департамента ПФК ЦСКА Эдуард Безуглов высказался о состоянии травмированных футболистов армейской команды.

«Сейчас четверо армейцев имеют проблемы со здоровьем.

Игорь Акинфеев продолжает курс реабилитации. Ожидаем, что в ближайшие несколько дней он начнёт реабилитационные тренировки на футбольном поле.

Тамерлан Мусаев продолжает восстановление после травмы мышцы задней группы бедра, и процесс идёт с хорошей динамикой.

Игорь Дивеев, находящийся в расположении национальной команды, продолжает испытывать дискомфорт в голеностопном суставе. Он проходит курс физиотерапии и не участвует в тренировочном процессе. Медицинский штаб клуба находится в постоянном контакте с врачами сборной и самим футболистом. Уверен, здоровье игрока — приоритет для любого тренера, и никто не станет им рисковать, особенно в процессе подготовки к товарищеским матчам.

Рамиро Ди Лусиано восстанавливается после ушиба коленного сустава, полученного на тренировке. Уже в ближайшие дни он приступит к беговой работе на поле», – передаёт слова Безуглова «Чемпионат».

Комментарии
