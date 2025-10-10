Скидки
Иран — Россия. Прямая трансляция
Футбол Новости

Дмитрий Булыкин: «Локомотив» идёт правильной дорогой

Известный российский экс-футболист Дмитрий Булыкин отреагировал на новости, что «Локомотив» хочет продлить контракт с главным тренером Михаилом Галактионовым.

«Совет директоров принимает решение о продлении контрактов с Леонченко и Галактионовым. Если им всё нравится, можно их и переподписать. «Локомотив» сейчас находится в верху турнирной таблицы, в команде играют российские футболисты, и платёжная ведомость в порядке. Клуб идёт правильной дорогой. Посмотрим, сможет ли Галактионов привести «Локомотив» к медалям, ведь ещё недавно по нему возникали сомнения, и в прессе писали, что его хотят сменить, однако сейчас у команды хорошие результаты», — сказал Булыкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

