Глушенков ответил, будет ли он ещё показывать свой фирменный жест со скрещёнными руками

Крайний нападающий санкт-петербургского «Зенита» Максим Глушенков ответил, будет ли он в будущем праздновать голы своим фирменным жестом со скрещёнными руками. В нынешнем сезоне Глушенков провёл 12 матчей, забил восемь голов и сделал четыре результативные передачи.

«Посмотрим. Если будет желание — сделаю», — приводит слова Глушенкова «РИА Новости Спорт».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги занимает ЦСКА, набравший 24 очка. На второй строчке расположился «Локомотив» (23), тройку лидеров замыкает действующий чемпион России в лице «Краснодара» (23). «Зенит» — четвёртый (20).