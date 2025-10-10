Скидки
Иран — Россия. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Главная Футбол Новости

Андрей Червиченко: РФС не может разобраться, что было в эпизоде между Сперцяном и Ндонгом

Аудио-версия:
Комментарии

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о случившемся инциденте между полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном и защитником «Ахмата» Усманом Ндонгом в матче 11-го тура Мир РПЛ. После игры Ндонг заявил, что Сперцян оскорбил его на расовой почве.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 17:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Кордоба – 15'     2:0 Коста – 31'    
Удаления: нет / Ндонг – 85'

«Мне представляется так, что сложно определить, было ли со стороны Сперцяна то, о чём говорит Ндонг. Если рядом не находился судья и не слышал, может, этого и не было. Не исключаю, что в пылу борьбы и азарта можно сказать что-то нелицеприятное, но и не исключаю обратного. Если ты говоришь, что тебя как-то обозвали, имеешь шанс на то, что твою красную карточку отменят или заменят на жёлтую. В этом есть логика. Думаю, РФС тоже не может разобраться, что там было», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

