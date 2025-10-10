Андрей Червиченко: РФС не может разобраться, что было в эпизоде между Сперцяном и Ндонгом

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о случившемся инциденте между полузащитником «Краснодара» Эдуардом Сперцяном и защитником «Ахмата» Усманом Ндонгом в матче 11-го тура Мир РПЛ. После игры Ндонг заявил, что Сперцян оскорбил его на расовой почве.

«Мне представляется так, что сложно определить, было ли со стороны Сперцяна то, о чём говорит Ндонг. Если рядом не находился судья и не слышал, может, этого и не было. Не исключаю, что в пылу борьбы и азарта можно сказать что-то нелицеприятное, но и не исключаю обратного. Если ты говоришь, что тебя как-то обозвали, имеешь шанс на то, что твою красную карточку отменят или заменят на жёлтую. В этом есть логика. Думаю, РФС тоже не может разобраться, что там было», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.