Футбол

Владимира Писарского отстранили от футбольной деятельности ещё на четыре месяца

Пресс-служба Российского футбольного союза объявила, что экс-нападающий «Сочи», «Крыльев Советов» и «Оренбурга» Владимир Писарский отстранён от футбольной деятельности ещё на четыре месяца. 3 июля 2025-го комитет по этике РФС дисквалифицировал Писарского на четыре года, три из которых — условно. Таким образом, дисквалификация форварда продлится до ноября 2026 года.

«В связи с допущенным футболистом Писарским Владимиром Васильевичем нарушением статьи 18 Регламента РФС по этике, в соответствии со ст. 4 Регламента РФС по этике применить к Писарскому Владимиру Васильевичу санкцию в виде запрета на осуществление любой связанной с футболом деятельности сроком на четыре месяца. На основании пункта 5 статьи 3 Регламента РФС по этике указанная санкция подлежит исполнению с момента истечения санкции, применённой к Писарскому Владимиру Васильевичу решением Комитета РФС по этике от 03 июля 2025 года», — сказано в заявлении, опубликованном сайте РФС.

Напомним, в июне РФС начал расследование в отношении Писарского после того, как футболист через своего товарища якобы сделал ставку на первый стыковой матч за право выступать в Мир РПЛ, в котором «Сочи» принимал «Пари НН» (1:2). Писарский в первом тайме получил прямую красную карточку за фол в центре поля. Права на игрока принадлежали самарским «Крыльям Советов», которые расторгли с ним контракт. Прошлый сезон Владимир провёл в аренде в «Сочи».

